В Екатеринбурге сотрудники ППСП поймали закладчика днем 22 октября в Верх-Исетском районе. Напротив дома №28 по улице Викулова наряд полиции задержал 28-летнего мужчину, у которого изъяли 59 свертков с запрещеным вещестом. Мужчина начал сильно нервничать, чем привлек внимание сотрудников правопорядка, рассказали URA.RU в городской полиции.

«Увидев патрульную машину, гражданин чрезвычайно заволновался и на прямой вопрос искренне ответил, что занимается распространением так называемых „закладок“. Он также сообщил, что при себе у него имеется значительное количество „синтетики“», — сообщили в УМВД Екатеринбурга. Кроме того, на запрос полицейских о добровольном медицинском освидетельствовании задержанный отказался его проходить, за что был привлечен к административной ответственности.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли приборы, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ: электронные весы, около 200 пустых пакетиков «зип-лок», а также разноцветную изоленту. Мужчина работает слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры в частной фирме и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу. Мужчина может отправиться в тюрьму на 20 лет.