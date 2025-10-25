Власти дали ход проекту второй ветки метро в Екатеринбурге: инсайд URA.RU

Екатеринбуржцы давно мечтают о второй ветке Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В одну из проектных московских компаний поступил заказ на проектирование второй ветки метро для Екатеринбурга. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в федеральном правительстве и подтвердил осведомленный собеседник в региональном кабмине.

«Проектирование займет примерно полтора года. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование, проводятся изыскательные работы», — поделился один из собеседников. Кураторами большого проекта являются власти Екатеринбурга. В мэрии за развитие транспорта отвечает вице-мэр Рустам Галямов, уже два года вместе с шефом Алексеем Орловым реализующий большую транспортную реформу.

При этом еще один источник указал на деталь: чтобы начать проектирование, областные власти должны были выделить Екатеринбургу грант на сумму 100 млн рублей. «Его, насколько я знаю, пока не было», — отметил он.

Продолжение после рекламы

Вторая ветка метро — давняя мечта екатеринбуржцев. Летом 2024 года URA.RU сообщало, что с подачи тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева Орлов и Галямов прорабатывали два сценария развития подземки. Согласно первому, действующие ветки планировалось продлить, построив четыре новые станции — на Уктусе, в Солнечном и две в Академическом районе. Второй сценарий предполагал создание полноценной второй линии от Академического района до «Восточной» на Шарташе. Третья линия должна связать станцию «Янтарная» (на ВИЗе) с «Каменными палатками» (на ЖБИ). В этом году проект развития метрополитена прошел этап общественных слушаний, после чего в генплан на ближайшие 20 лет внесли соответствующие изменения.