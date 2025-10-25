Бетономешалка сбила курьера в Екатеринбурге
25 октября 2025 в 14:03
Курьер погиб от полученных травм (архивное фото)
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
В Екатеринбурге на улице Комсомольской бетономешалка переехала курьера. От полуденных травм мужчина скончался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые разбираются в трагедии.
«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП», — рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Сейчас на месте ДТП образовалась пробка. Предполагается, что курьер был на электровелосипеде.
