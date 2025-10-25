Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Бетономешалка сбила курьера в Екатеринбурге

25 октября 2025 в 14:03
Курьер погиб от полученных травм (архивное фото)

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Комсомольской бетономешалка переехала курьера. От полуденных травм мужчина скончался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые разбираются в трагедии.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП», — рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Сейчас на месте ДТП образовалась пробка. Предполагается, что курьер был на электровелосипеде.

