Мэру Кургана Науменко предложили ввести студенческий проездной

В Кургане может появиться студенческий проездной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэру Кургана Антону Науменко предложили ввести студенческий проездной — идея прозвучала на встрече с учащимися филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Одна из студенток Президентской академии Алиса Солодкова озвучила ему идею проекта и получила развернутый ответ. Об этом девушка сообщила корреспонденту URA.RU.

«Вчера была приглашена на мероприятие — круглый стол студентов Президентской академии с мэром Антоном Науменко. Обсуждали преобразования города, планы на 2026 год, трудоустройство и стажировку в муниципальные органы. От себя задала вопрос о возможности введения студенческого проездного. Антон Анатольевич подробно ответил на мой вопрос, что очень порадовало. Надеюсь, что скоро проект студенческого проездного станет реальностью», — рассказала Алиса Солодкова корреспонденту URA.RU.

По словам студентки, ранее она вместе с одногруппницей на одном из занятий в Академии разрабатывали решение этой проблемы. Мэр сразу отметил, что любая инициатива возможна, главное — детально к ней подойти. Для реализации проекта студенческого проездного нужно знать точное количество студентов, расходы, которые нужно покрывать у транспортных компаний, и многое другое, что войдет в смету, чтобы эту сумму заложить в бюджет на следующий год.

