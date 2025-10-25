Логотип РИА URA.RU
Мэру Кургана Науменко предложили ввести студенческий проездной

25 октября 2025 в 17:42
Мэру Кургана Антону Науменко предложили ввести студенческий проездной — идея прозвучала на встрече с учащимися филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Одна из студенток Президентской академии Алиса Солодкова озвучила ему идею проекта и получила развернутый ответ. Об этом девушка сообщила корреспонденту URA.RU.

«Вчера была приглашена на мероприятие — круглый стол студентов Президентской академии с мэром Антоном Науменко. Обсуждали преобразования города, планы на 2026 год, трудоустройство и стажировку в муниципальные органы. От себя задала вопрос о возможности введения студенческого проездного. Антон Анатольевич подробно ответил на мой вопрос, что очень порадовало. Надеюсь, что скоро проект студенческого проездного станет реальностью», — рассказала Алиса Солодкова корреспонденту URA.RU.

По словам студентки, ранее она вместе с одногруппницей на одном из занятий в Академии разрабатывали решение этой проблемы. Мэр сразу отметил, что любая инициатива возможна, главное — детально к ней подойти. Для реализации проекта студенческого проездного нужно знать точное количество студентов, расходы, которые нужно покрывать у транспортных компаний, и многое другое, что войдет в смету, чтобы эту сумму заложить в бюджет на следующий год.

Ранее Науменко сообщал, что пригласил ребят в муниципалитет на практику и стажировку. По его мнению, это хорошая возможность приобрести необходимые навыки, опыт, освоить профессию муниципального и государственного служащего.

Комментарии (3)
  • Валентин
    25 октября 2025 18:48
    В других городах давно есть такое. Вот и до нас дошло. Надеюсь, что со следующего года он появится.
  • Вечный студент
    25 октября 2025 18:47
    Предложение топ. А то студенты народ не богатый, много не наездишься. Это ладно если ты учишься и работаешь, а так экономия на проезде не помешает конечно
  • Гость
    25 октября 2025 18:46
    Это хорошая идея. Главное к ней подойти ответственно и все продумать.
