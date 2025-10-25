В Шадринске 38 человек эвакуировались из горящего цеха

Пожар на производстве в Шадринске потушили 17 специалистов чрезвычайного ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске на производстве произошел пожар, 38 человек эвакуировались из горящего цеха. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

«Загорелся производственный бетонный цех. Пострадавших нет — 38 человек эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сообщили в МЧС.

С пожаром, охватившем десять квадратов, справились 17 специалистов с помощью четырех единиц техники чрезвычайного ведомства. Предварительная причина: нарушение правил пожарной безопасности при огневых работах.

