Курган богат талантами: спортсмены завоевали первые места на Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике

Команды из Кургана победили на Всероссийских соревнованиях по аэробике Фото: Илья Московец © URA.RU

Спортсмены из Кургана привезли домой несколько золотых медалей с крупных соревнований по фитнес-аэробике, прошедших в Томске. Воспитанники ДЮСШ №3 успешно выступили в различных дисциплинах, заняв первые места и обеспечив себе выход в финал Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Команда „Стиль жизни“ под руководством тренеров-преподавателей Елены Чуприс и Екатерины Суставовой заняла первое место, удачно прошла отборочный третий этап Кубка России и готовится к финальному туру Кубка России в Москве», — сообщается на сайте мэрии. Помимо этого успеха, команда «Бэст эдишн» под руководством Виктории Семеновых стала лучшей в дисциплине «Степ-аэробика» среди спортсменов 14-16 лет.

Воспитанницы Натальи Соколовой из команды «Флай» также заняли первое место в дисциплине «Аэробика» в возрастной категории 11-13 лет. Финалистами в этой же возрастной категории стали команды «Молния» и «Экшен». В соревнованиях Федерации фитнес-аэробики России золото взяли команды «Фрэш» и «Блэк берри».

Продолжение после рекламы







