Курган богат талантами: спортсмены завоевали первые места на Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике
Команды из Кургана победили на Всероссийских соревнованиях по аэробике
Фото: Илья Московец © URA.RU
Спортсмены из Кургана привезли домой несколько золотых медалей с крупных соревнований по фитнес-аэробике, прошедших в Томске. Воспитанники ДЮСШ №3 успешно выступили в различных дисциплинах, заняв первые места и обеспечив себе выход в финал Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Команда „Стиль жизни“ под руководством тренеров-преподавателей Елены Чуприс и Екатерины Суставовой заняла первое место, удачно прошла отборочный третий этап Кубка России и готовится к финальному туру Кубка России в Москве», — сообщается на сайте мэрии. Помимо этого успеха, команда «Бэст эдишн» под руководством Виктории Семеновых стала лучшей в дисциплине «Степ-аэробика» среди спортсменов 14-16 лет.
Воспитанницы Натальи Соколовой из команды «Флай» также заняли первое место в дисциплине «Аэробика» в возрастной категории 11-13 лет. Финалистами в этой же возрастной категории стали команды «Молния» и «Экшен». В соревнованиях Федерации фитнес-аэробики России золото взяли команды «Фрэш» и «Блэк берри».
Курганские спортсмены традиционно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Ранее воспитанники местных детско-юношеских спортивных школ завоевывали медали на турнирах по футболу, фигурному катанию, самбо и пауэрлифтингу, а также становились победителями Всероссийских соревнований по танцам и межведомственных турниров по прикладным видам спорта.
- Валя25 октября 2025 15:39Заметили, да, что наши ребятишки занимают первые места и забирают золотые и серебрянные медали? Горжусь. Значит тренера хорошие у нас и дети очень талантливые и дисциплинированные. Любой спорт это прежде всего дисциплина.
- Курганцы впереди!25 октября 2025 15:37Курганские спортсмены самые лучшие! Поздравляю с победой!