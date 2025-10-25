Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В центре Кургана столкнулись две иномарки, пострадала женщина

25 октября 2025 в 16:14
В Кургане в ДТП пострадала женщина-водитель (архивное фото)

В Кургане в ДТП пострадала женщина-водитель (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Кургана днем 25 октября произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой травмы получила 38-летняя женщина — водитель «Тойоты». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. 

«Авария случилась на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса. 72-летний мужчина на „Форде“ поворачивал налево с Карла Маркса на Пролетарскую, когда на перекресток, не уступив дорогу, выехала 38-летняя женщина на „Тойоте“, что привело к столкновению. В результате виновница ДТП получила травмы», — сообщает Госавтоинспекция.


В последние недели в Кургане фиксируется серия серьезных ДТП с пострадавшими. Ранее аварии с травмами уже происходили на улицах Омская, Ленина, Карла Маркса и других крупных магистралях города.

