В центре Кургана столкнулись две иномарки, пострадала женщина

В Кургане в ДТП пострадала женщина-водитель (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Кургана днем 25 октября произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой травмы получила 38-летняя женщина — водитель «Тойоты». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

«Авария случилась на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса. 72-летний мужчина на „Форде“ поворачивал налево с Карла Маркса на Пролетарскую, когда на перекресток, не уступив дорогу, выехала 38-летняя женщина на „Тойоте“, что привело к столкновению. В результате виновница ДТП получила травмы», — сообщает Госавтоинспекция.



