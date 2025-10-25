Курганцы собирают ведрами сухие грузди под конец октября
В курганских лесах под конец грибного попадаются грузди
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В конце октября курганцы собирают сухие грузди ведрами. Об этом они сообщают в соцсетях.
«Вчера просто зашел в лес недалеко. Подтверждаю, грузди сухие еще есть. И морозы нипочем», — сообщил один из грибников в группе «Сообщество грибников Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, грибов насобирать ему удалось в лесах у Большого Чаусово. Другие грибники отмечают, что грузди есть в Белозерском округе. При этом червивых почти не попадается. Богатый урожай грибов — в Мишкинском округе. Правда, так везет не всем. Некоторые грибники отмечают, что им попадалось совсем немного грибов и сезон уже подошел к концу.
В начале октября в лесу у села Большое Чаусово рядом с Курганом любительница «тихой охоты» также собрала богатый урожай груздей. Правда, отметила, что некоторые места в лесу перерыты грибниками так, словно там были дикие кабаны».
