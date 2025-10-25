Священник из Кургана строит храм в зоне СВО в сгоревшем блиндаже. Видео
Курганский батюшка обустроит храм для православных воинов в зоне СВО
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Священник из Кургана, находящийся в зоне специальной военной операции, приступил к созданию православного храма для бойцов. Иерей Александр Кармакулов окормляет отряд «БАРС-33» и решил обустроить молитвенное пространство, чтобы объединить верующих воинов. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
«Главная задача для меня сейчас — поскорее сделать все необходимое, чтобы в нашем новом храме уже можно было служить Литургию. Чтобы верующие могли прийти, помолиться о помощи Божией нам всем, и, главное, чтобы могли соединяться со Христом в Таинстве Причастия», — приводит слова священнослужителя епархия.
Идея создания храма появилась у отца Александра около двух недель назад. Для обустройства молитвенного пространства был выбран старый сгоревший блиндаж, который священник с помощниками сейчас приводит в порядок. Одной из главных святынь нового храма станет список иконы Божией Матери «Победительная», который недавно попал в отряд.
Ранее в Кургане также создавались молитвенные пространства — например, в акушерско-гинекологическом отделении городской поликлиники № 1 открыли молебную комнату для поддержки беременных женщин. Тогда инициаторами выступили священнослужители и сестры милосердия, а в помещении разместили специальную икону.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Лиза25 октября 2025 16:38Молодец батюшка. Показывает хороший пример для всех.
- Гость25 октября 2025 16:37Все правильно. Все мы под Богом ходим и всем обязательно нужен священный дом, где бы мы могли помолиться за себя и близких. Вера - вот что объединяет всех.