Курганский батюшка обустроит храм для православных воинов в зоне СВО Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Священник из Кургана, находящийся в зоне специальной военной операции, приступил к созданию православного храма для бойцов. Иерей Александр Кармакулов окормляет отряд «БАРС-33» и решил обустроить молитвенное пространство, чтобы объединить верующих воинов. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Главная задача для меня сейчас — поскорее сделать все необходимое, чтобы в нашем новом храме уже можно было служить Литургию. Чтобы верующие могли прийти, помолиться о помощи Божией нам всем, и, главное, чтобы могли соединяться со Христом в Таинстве Причастия», — приводит слова священнослужителя епархия.

Идея создания храма появилась у отца Александра около двух недель назад. Для обустройства молитвенного пространства был выбран старый сгоревший блиндаж, который священник с помощниками сейчас приводит в порядок. Одной из главных святынь нового храма станет список иконы Божией Матери «Победительная», который недавно попал в отряд.

