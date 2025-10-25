Пришедших на опознание тел погибших на заводе в Копейске поддерживали священники

Священники Челябинской епархии совершили панихиды по погибшим на заводе в Копейске Фото: Илья Московец © URA.RU

Священники Челябинской епархии оказали духовную поддержку родственникам погибших при ЧП на заводе в Копейске. В областном бюро судебно-медицинской экспертизы было организовано дежурство священников. Они сопровождали семьи во время процедуры опознания тел погибших. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«В течение всего дня в бюро дежурили духовник Одигитриевского женского монастыря Челябинска протоиерей Сергий Реснянский и клирик челябинского храма в честь преподобного Сергия Радонежского протоиерей Александр Бянкин. Они совершили панихиды по погибшим и поддержали их родственников. Также священники поговорили с психологами МЧС России, которые дежурили в бюро», — говорится в сообщении.

Ранее на место трагедии выезжал благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров. Он встретился с руководителем психологической службы регионального ГУ МЧС Петром Бариновым и предложил ресурсы духовенства для оказания нужной жителям помощи.

Продолжение после рекламы