Пришедших на опознание тел погибших на заводе в Копейске поддерживали священники
Фото: Илья Московец © URA.RU
Священники Челябинской епархии оказали духовную поддержку родственникам погибших при ЧП на заводе в Копейске. В областном бюро судебно-медицинской экспертизы было организовано дежурство священников. Они сопровождали семьи во время процедуры опознания тел погибших. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии.
«В течение всего дня в бюро дежурили духовник Одигитриевского женского монастыря Челябинска протоиерей Сергий Реснянский и клирик челябинского храма в честь преподобного Сергия Радонежского протоиерей Александр Бянкин. Они совершили панихиды по погибшим и поддержали их родственников. Также священники поговорили с психологами МЧС России, которые дежурили в бюро», — говорится в сообщении.
Ранее на место трагедии выезжал благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров. Он встретился с руководителем психологической службы регионального ГУ МЧС Петром Бариновым и предложил ресурсы духовенства для оказания нужной жителям помощи.
Взрывы на заводе в Копейске произошли в ночь на 23 октября, погибли люди, десятки получили ранения. Власти и экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий и организации помощи пострадавшим и их семьям, а также выразили соболезнования. Для поддержки родственников погибших работают как психологи, так и представители Челябинской епархии, в храмах проходят панихиды.
