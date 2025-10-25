Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пришедших на опознание тел погибших на заводе в Копейске поддерживали священники

Священники поддержали семьи погибших на заводе в Копейске
25 октября 2025 в 15:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Священники Челябинской епархии совершили панихиды по погибшим на заводе в Копейске

Священники Челябинской епархии совершили панихиды по погибшим на заводе в Копейске

Фото: Илья Московец © URA.RU

Священники Челябинской епархии оказали духовную поддержку родственникам погибших при ЧП на заводе в Копейске. В областном бюро судебно-медицинской экспертизы было организовано дежурство священников. Они сопровождали семьи во время процедуры опознания тел погибших. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«В течение всего дня в бюро дежурили духовник Одигитриевского женского монастыря Челябинска протоиерей Сергий Реснянский и клирик челябинского храма в честь преподобного Сергия Радонежского протоиерей Александр Бянкин. Они совершили панихиды по погибшим и поддержали их родственников. Также священники поговорили с психологами МЧС России, которые дежурили в бюро», — говорится в сообщении.

Ранее на место трагедии выезжал благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров. Он встретился с руководителем психологической службы регионального ГУ МЧС Петром Бариновым и предложил ресурсы духовенства для оказания нужной жителям помощи.

Продолжение после рекламы

Взрывы на заводе в Копейске произошли в ночь на 23 октября, погибли люди, десятки получили ранения. Власти и экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий и организации помощи пострадавшим и их семьям, а также выразили соболезнования. Для поддержки родственников погибших работают как психологи, так и представители Челябинской епархии, в храмах проходят панихиды.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал