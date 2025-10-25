Священник из Челябинска рассказал, какие семьи не распадаются

Молодежь нередко следует примеру своих родителей в вопросах брака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Протоиерей Челябинской епархии Игорь Шестаков считает, что секретом сохранения семьи является преемственность и ответственность супругов. Свое мнение он озвучил в рамках круглого стола «Диалог о семейных ценностях: от теории к практике» на женском форуме «Стальное кружево Урала», сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Обсуждая традиционные ценности, надо, наверное, вспомнить, что самой главной из них является преемственность. Если вы видели крепкий брак своего деда, своего отца, вы поневоле будете следовать этому матричному коду», — отметил отец Игорь, обращаясь к участникам форума.

Кроме того, он подчеркнул, что разговоры о браке с будущими супругами, которых ожидает церковное венчание, всегда проходят предельно откровенно, чтобы все осознавали глубину взятых на себя обязательств. Священник сказал: «Мы должны все время говорить об ответственности. Причем говорить достаточно жестко, не выбирая выражения».

