«Трактор» прервал серию проигрышей в матче против «Сибири»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в гостевом матче обыграл «Сибирь» из Новосибирска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет встречи — 4:3, передает корреспондент URA.RU.

«Первыми на пятой минуте встречи забили хозяева поля. Егор Аланов отправил шайбу в ворота черно-белых. На 14-й минуте отыгрался Василий Глотов, представляющий челябинский ХК», — сообщает корреспондент URA.RU.

Далее почти подряд последовала серия успешных атак от «Сибири». Ворота «Трактора» поразили Иван Чехович и Кирилл Рассказов. После этого удача перешла на сторону черно-белых: Михаил Григоренко и Егор Коршков сравняли счет.

Судьбу встречи определил овертайм. Победную шайбу забил Василий Глотов. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Трактора».