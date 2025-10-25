«Трактор» прервал серию проигрышей в матче против «Сибири»
ХК «Трактор» на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске встретился с хозяевами поля
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в гостевом матче обыграл «Сибирь» из Новосибирска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет встречи — 4:3, передает корреспондент URA.RU.
«Первыми на пятой минуте встречи забили хозяева поля. Егор Аланов отправил шайбу в ворота черно-белых. На 14-й минуте отыгрался Василий Глотов, представляющий челябинский ХК», — сообщает корреспондент URA.RU.
Далее почти подряд последовала серия успешных атак от «Сибири». Ворота «Трактора» поразили Иван Чехович и Кирилл Рассказов. После этого удача перешла на сторону черно-белых: Михаил Григоренко и Егор Коршков сравняли счет.
Судьбу встречи определил овертайм. Победную шайбу забил Василий Глотов. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Трактора».
Ранее, 21 октября, «Трактор» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в гостевом матче, завершившемся со счетом 2:3. Обе шайбы представители Челябинска забросили в заключительные минуты встречи. Встреча с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга также завершилась для челябинцев проигрышем.
