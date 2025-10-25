Челябинца наказали за подпольное производство золотых украшений
Владелец ломбарда проводил незаконные операции с золотом (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинец незаконно скупал и очищал золото без соответствующей лицензии, а затем использовал металл для производства и продажи ювелирных изделий. За это его отправили под суд и признали виновным по ст. 192 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Директор ООО „Золотой камень“ в помещении по ул. Цвиллинга в г. Челябинске скупал у физических лиц ювелирные изделия и лом из драгоценных металлов, не имея лицензии на данный вид деятельности. Он принял у физических лиц бывшие в употреблении ювелирные изделия из золота массой не менее 800 граммов, вторичное сырье на аффинаж не направил, а передал для изготовления ювелирных изделий и последующей реализации», — рассказали в надзорном ведомстве.
Помимо этого, он лично осуществил очистку от примесей золотых изделий общим весом более 370 граммов, которые находились у него дома. Причиной уголовного преследования стало то, что в течение двух лет руководитель компании, несмотря на осведомленность о требованиях Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», намеренно не направил на обязательный аффинаж более 1,1 килограмма бывших в употреблении ювелирных изделий из золота.
Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей. Изъятое в ходе обыска золото на сумму 2,7 миллиона рублей было обращено в доход государства.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!