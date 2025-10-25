Губернатор Текслер открыл в Челябинске форум, посвященный роли женщин в обществе

Алексей Текслер поблагодарил женщин за поддержку военнослужащих Фото: ПУЛ №74

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 октября принял участие в открытии V Всероссийского женского форума «Стальное кружево Урала» в Челябинске. В церемонии приняли участие спикеры и гости со всей страны. Мероприятие посвящено роли женщин в развитии общества, поддержке семейных ценностей, внедрению новых социальных инициатив и сохранению исторической памяти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Идет специальная военная операция, и все это время наши героические женщины помогают бойцам и их семьям. Особая благодарность тем женщинам, которые находятся в зоне СВО, выполняя воинский, профессиональный и гражданский долг: военнослужащим, медикам, сотрудницам правоохранительных органов, спасательных отрядов, волонтёрам. Мы гордимся нашими женщинами, которые несут мир новым регионам России», — отметил Алексей Текслер в приветственном слове.

Губернатор привел пример жительницы Челябинской области Байрамбики Хамитовой, которая, несмотря на возраст и личную утрату, регулярно доставляет гуманитарную помощь на передовую. Текслер выразил благодарность всем женским общественным организациям и жительницам региона, участвующим в поддержке военных, их семей и новых регионов страны. По его словам, сегодня в Челябинской области реализуются различные меры социальной поддержки участников специальной военной операции и их родственников. С февраля 2022 года депутаты Законодательного собрания области приняли 55 новых законов и поправок, направленных на эту задачу.

