ЕС потеряет миллиарды долларов, если отдаст конфискованные российские активы Украине

ЕС потеряет сотни миллиардов долларов, если передаст российские активы Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны Евросоюза (ЕС) могут потерять не менее 238 миллиардов долларов инвестиций, вложенных в российскую экономику, если пойдут на конфискацию российских активов для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости (РИАН) со ссылкой на данные национальных статистических служб.

По состоянию на сегодняшний день на счетах бельгийского депозитария Euroclear остаются заблокированными российские активы на сумму порядка 224,5 миллиарда долларов по действующему обменному курсу. Точная доля этих средств, принадлежащих Банку России, не раскрывается.

В то же время известно, что в 2025 году на долю этих активов приходилось приблизительно 90 процентов доходов Euroclear, связанных с российскими активами, тогда как в 2024 году этот показатель составлял менее 80 процентов. Сообщается, что в случае конфискации данных активов объединение рискует потерять инвестиции в российскую экономику на сумму 238 миллиардов долларов.

