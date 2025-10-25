Логотип РИА URA.RU
Общество

Екатеринбуржцам привезли технику НАТО, добытую на полях сражений Фото

В Екатеринбурге в ТРЦ Veer Mall проходит выставка трофейной техники НАТО
25 октября 2025 в 16:48
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге с 25 по 26 октября в ТРЦ Veer Mall проходит выставка трофейной техники НАТО, которую захватили российские солдаты в ходе СВО. Помимо десятков единиц автоматов, пулеметов и другого оружия, компания «Сима-ленд» также привезла профессиональные дроны, которые выполняют важные боевые задачи. Подробнее о том, как прошла выставка — в фоторепортаже URA.RU.

«Народу много, всем было очень интересно. Огромное количество детей с удивлением рассматривает оружие», — поделился один из посетителей.

Екатеринбуржцам представили не музейные экспонаты, а реальную технику, которая участвовала на полях сражений. Помимо выставки вооружения, для всех посетителей был открыт тренажер FPV-дрона. Каждый желающий мог попробовать себя в роли управляющего боевого устройства.

Фото: Илья Московец © URA.RU

