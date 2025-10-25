Жога пообещал федеральную поддержку медицинским проектам Паслера
На реализацию проектов нужны федеральные средства
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Планы по развитию медицины в Свердловской области обсудили губернатор региона Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога. Представитель президента поддержал предложения главы региона и выразил готовность содействовать их реализации на федеральном уровне. Об этом рассказал Денис Паслер в своем telegram-канале.
Одной из важных задач стоит развитие областной клинической больницы №1. «Построить новый оперблок в Свердловской областной клинической больнице №1. Существующее здание было построено 50 лет назад и ни разу капитально не ремонтировалось, а количество ежегодно проводимых операций увеличилось более чем в 12 раз — до 27 тысяч в год», — уточнил Денис Паслер. Уже готов проект по созданию и даже выделена земля.
Отдельное внимание уделяют реконструкции терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы имени Бородина. Строительные работы профинансированы из регионального бюджета и завершены на 70%. Для сдачи объекта необходима поддержка из федеральных источников.
Кроме этого, до конца 2025 года в области планируется открыть семь новых медучреждений. Четыре из них введут до конца текущего года в Екатеринбурге, Серове, Артемовском и Березовском. Новые здания оборудуют современными лабораториями, диагностическими отделениями, кабинетами специалистов и навигационной системой.
- Муя25 октября 2025 19:40Федеральная поддержка лишней конечно никогда не будет, особенно когда касается это медицины
- Марина25 октября 2025 16:32Когда в проекты губернатора вникает полномочный представитель.... Значит реализации проектов быть!