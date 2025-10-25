Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Свердловчанин потерял управление и улетел в кювет, его пассажир погиб. Фото

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в результате ДТП погиб мужчина
25 октября 2025 в 15:12
В результате ДТП погиб отец водителя

В результате ДТП погиб отец водителя

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в Нижнетуринском районе водитель Lada Granta слишком сильно разогнался, потерял управление и улетел в кювет. В результате его пассажир, 65-летний мужчина, скончался на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП погиб 65-летний пассажир, водитель получил травмы различной степени тяжести. Установлено, что водитель автомобиля Granta, житель города Верхняя Пышма, имеет стаж вождения 11 лет и ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 10 раз», — рассказали в ведомстве.

Хозяин отечественной легковушки в момент ДТП был трезв. Сотрудникам ГАИ он пояснил, что ехал в Сосьву вместе со своим отцом.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

