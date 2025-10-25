«Мне очень тяжело»: смертельная авария в Нижнем Тагиле обросла разными версиями

Трагедия произошла 18 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Авария, в которой погиб 23-летний житель Нижнего Тагила Александр, обросла разными версиями. Два дня назад мужчину похоронили, сказала URA.RU его подруга.

«Никто так и не знает, что же там точно произошло. Кто-то говорит, что Саша и его друг якобы катались пьяными по городу, кто-то уверяет, что они рождение ребенка праздновали, а потом куда-то поехали. Правду мы узнаем, когда товарищ Саши выйдет из комы. Надеемся, что он все вспомнит», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, на прощание с Сашей пришло много горожан. Были близкие и друзья. «Я только в церковь сходила. Дальше не выдержала. Очень тяжело мне, это большая трагедия для всех нас», — добавила подруга.

Ранее URA.RU писало подробнее об одной из версий аварии, которая случилась 18 октября. По словам друзей, Саша и Антон отдыхали в ночном клубе, отмечая рождение ребенка. Затем пьяный Александр сел за руль, а его товарищ на пассажирское сиденье. Мужчина не справился с управлением и врезался в другое авто. Водитель умер на месте ЧП, а Антона забрали в больницу.