Общественник возмутился проведению Хэллоуина в Екатеринбурге

Руководитель свердловского отделения движения «Общее дело» Евгений Маленкин обратился в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить законность проведения Хэллоуина в Екатеринбурге. Поводом стали объявления в соцсетях о проведении для несовершеннолетних костюмированных вечеринок и праздников. Об этом сообщили в сообществе екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора в соцсети «ВКонтакте».

В прокуратуру были направлены скриншоты объявлений, а также приложены копии заключений экспертов и официальные письма из Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Там ведомства рекомендовали отказаться от массового празднования Хэллоуина для подростков. Маленкин просит дать правовую оценку размещенным в интернете приглашениям и проверить, соблюдают ли организаторы нормы российского законодательства.