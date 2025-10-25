Логотип РИА URA.RU
Общественник возмутился проведению Хэллоуина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проверят законность проведения Хэллоуина
25 октября 2025 в 17:55
Мелнкин уверен, что празднование Хэллоуина негативно отражается на детях

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Руководитель свердловского отделения движения «Общее дело» Евгений Маленкин обратился в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить законность проведения Хэллоуина в Екатеринбурге. Поводом стали объявления в соцсетях о проведении для несовершеннолетних костюмированных вечеринок и праздников. Об этом сообщили в сообществе екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора в соцсети «ВКонтакте».

«Я и большинство родителей считаем проведение мероприятий „хэллоуин“ нежелательным следованием западным традициям. В нескольких субъектах празднование „Хэллоуина“ запрещен», — заявил Маленкин.

В прокуратуру были направлены скриншоты объявлений, а также приложены копии заключений экспертов и официальные письма из Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Там ведомства рекомендовали отказаться от массового празднования Хэллоуина для подростков. Маленкин просит дать правовую оценку размещенным в интернете приглашениям и проверить, соблюдают ли организаторы нормы российского законодательства.

Комментарии (1)
  • Васисуалий
    26 октября 2025 11:30
    Да, у Евгения, видимо с маслом в голове, что то происходит….
Добавить комментарий
