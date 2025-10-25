Электросамокаты стали рабочим инструментом тюменских чиновников

Электросамокаты помогли чиновникам следить за чистотой Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU

Муниципальные службы Тюмени в прошедшем сезоне активно использовали электросамокаты для контроля городских территорий. Сотрудники регулярно патрулировали район, проверяя работу подрядчиков: дворников, дорожных рабочих и коммунальной техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании «МТС Юрент».

«Активно использовать самокаты „МТС Юрент“ в этом сезоне начали подведомственные службы администрации Тюмени. В частности, контролировать качество содержания городских территорий с помощью электросамокатов сервиса стали сотрудники муниципального казенного учреждения „Служба заказчика по благоустройству Ленинского-административного округа города Тюмени“», — рассказали аналитики.

За прошедший сезон сервис значительно расширил инфраструктуру для пользователей: было создано и обновлено более 1500 новых парковочных мест по всему городу, что в семь раз больше показателей 2024 года. Аудитория сервиса также изменилась: доля женщин-пользователей выросла до 38%, причем они чаще катались в темное время суток.

