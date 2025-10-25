Логотип РИА URA.RU
Природа

Синоптики рассказали, что происходит с уровнем воды в Туре в Тюмени

В Тюмени река Тура за месяц опустилась на 16 сантиметров
25 октября 2025 в 15:03
Два года назад, 1 октября 2023 года, река опустилась до исторического минимума

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени уровень воды в Туре за месяц опустился до -42 сантиметров над нулем поста. В конце сентября река остановилась на отметке -26 см. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«Уровень воды по гидропосту ГП-1 Тюмень — река Тура на 24 октября составил -42 см над нулем поста. Изменения за сутки — 0 сантиметров», — рассказали в Тюменском ЦГМС.

Ранее URA.RU писало, что два года назад, 1 октября 2023 года, река опустилась до исторического минимума. Тогда Тура достигла отметки -95 см. В конце сентября уровень воды достигал отметки -26 см.

