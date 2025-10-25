Синоптики рассказали, что происходит с уровнем воды в Туре в Тюмени

Два года назад, 1 октября 2023 года, река опустилась до исторического минимума Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени уровень воды в Туре за месяц опустился до -42 сантиметров над нулем поста. В конце сентября река остановилась на отметке -26 см. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«Уровень воды по гидропосту ГП-1 Тюмень — река Тура на 24 октября составил -42 см над нулем поста. Изменения за сутки — 0 сантиметров», — рассказали в Тюменском ЦГМС.