В Тюмени завершился сезон электросамокатов: аналитики подвели итоги
Поездки на самокатах заметно ускорились и стали более целевыми
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени 25 октября завершился сезон проката электросамокатов. Специалисты «МТС Юрент» подвели итоги — жители города преодолели почти 2,5 миллиона километров на этом транспорте. Итогами с URA.RU поделилась пресс-служба кикшеринговой компании.
«Тюменцы проехали почти 2,5 млн километров по столице Тюменской области. Для аренды пользователями были доступны новые электросамокаты модели Ninebot S90L, оснащенные поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности пользователей и всех участников дорожного движения», — рассказали аналитики.
Тюмень продемонстрировала впечатляющие показатели использования кикшеринга: количество поездок выросло на 44% по сравнению с предыдущим годом. При этом средняя продолжительность поездки сократилась до 13 минут (на 28% меньше, чем в 2024 году), а более 60% перемещений укладывались в 10-минутный интервал.
Наибольшей популярностью самокаты пользовались для поездок на работу, в торговые центры и спортзалы, а также как средство «последней мили» от остановок общественного транспорта. Примечательно, что 99,99% всех поездок прошли без происшествий, а общее число инцидентов снизилось на 30%.
