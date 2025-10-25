В Тюмени завершился сезон электросамокатов: аналитики подвели итоги

Поездки на самокатах заметно ускорились и стали более целевыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 25 октября завершился сезон проката электросамокатов. Специалисты «МТС Юрент» подвели итоги — жители города преодолели почти 2,5 миллиона километров на этом транспорте. Итогами с URA.RU поделилась пресс-служба кикшеринговой компании.

«Тюменцы проехали почти 2,5 млн километров по столице Тюменской области. Для аренды пользователями были доступны новые электросамокаты модели Ninebot S90L, оснащенные поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности пользователей и всех участников дорожного движения», — рассказали аналитики.

Тюмень продемонстрировала впечатляющие показатели использования кикшеринга: количество поездок выросло на 44% по сравнению с предыдущим годом. При этом средняя продолжительность поездки сократилась до 13 минут (на 28% меньше, чем в 2024 году), а более 60% перемещений укладывались в 10-минутный интервал.

