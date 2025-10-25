В Тюмени резко подорожают подержанные автомобили
Цены на мощные подержанные автомобили в Тюмени могут вырасти на 20-30%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюменской области до конца года могут существенно повысить ставки утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. По мнению экспертов, цены на мощные подержанные автомобили из-за этого вырастут на 20-30%, а ввоз электрокаров и гибридов сократится на 70-80%. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».
«После введения новых правил мы увидим резкую сегментацию рынка. В нише автомобилей до 160 л.с. серьезных потрясений не ожидается. Однако сегмент мощных иномарок, гибридов и электрокаров ждет настоящий шок — утильсбор в 1-2 млн рублей делает частный импорт экономически нецелесообразным», — рассказал представитель японской экспортной компании на территории РФ Никита Колесников журналистам издания. Его слова цитируют на сайте «Тюменская область сегодня».
Так, например, для жителей Тюмени импорт Toyota Camry мощностью 230 л.с. станет значительно дороже — вместо 5,2 тысяч рублей утильсбор составит 1,4 миллиона рублей. Эксперты советуют тюменцам, планирующим покупку автомобиля средней или высокой мощности, поторопиться с приобретением до вступления изменений в силу, чтобы сэкономить на уплате сбора по старым правилам.
