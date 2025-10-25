В Тюмени резко подорожают подержанные автомобили

Цены на мощные подержанные автомобили в Тюмени могут вырасти на 20-30% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области до конца года могут существенно повысить ставки утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. По мнению экспертов, цены на мощные подержанные автомобили из-за этого вырастут на 20-30%, а ввоз электрокаров и гибридов сократится на 70-80%. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

«После введения новых правил мы увидим резкую сегментацию рынка. В нише автомобилей до 160 л.с. серьезных потрясений не ожидается. Однако сегмент мощных иномарок, гибридов и электрокаров ждет настоящий шок — утильсбор в 1-2 млн рублей делает частный импорт экономически нецелесообразным», — рассказал представитель японской экспортной компании на территории РФ Никита Колесников журналистам издания. Его слова цитируют на сайте «Тюменская область сегодня».