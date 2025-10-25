В России объявили победителей конкурса новой для страны профессии

Лауреаты конкурса получили гранты на обучение Фото: пресс-службы конкурса социальных архитекторов

В подмосковном «Сенеже» объявлены имена победителей конкурса социальных архитекторов. Это новая для страны профессия. В финал конкурса вышли 185 участников. Из них лучшими стали 74. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе конкурса.

«Я впервые в „Сенеже“, впечатлен масштабом кампуса и интенсивностью учебного процесса. Помимо интереснейших заданий, которые действительно стали серьезной проверкой для каждого, открытием конкурса для меня оказались и прекрасные, интересные люди, с которыми мы работали», — рассказал финалист Ярослав Игнатовский.

Сам конкурс стартовал 21 октября. Финалисты начали соревнование с контрольного тестирования. Под наблюдением экспертов они повторно выполнили задания, которые ранее проходили в дистанционном формате. Далее в течение трех дней участники принимали участие в оценочных мероприятиях, в ходе которых демонстрировали свою профессиональную компетентность жюри конкурса.

Продолжение после рекламы

Проекты финалистов охватывают широкий спектр направлений, включая поддержку участников СВО, работу с молодежью, защиту окружающей среды и продвижение здорового образа жизни. Всего на конкурс было подано 7,5 тысячи заявок. C приветственным словом к архитекторам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Вы стали лучшими из 7,5 тысяч профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация — вы создаете профессию, выступая ее соавторами... В ведущих вузах страны открываются факультеты, кафедры, магистратуры, формируются программы обучения, есть очень высокий запрос на таких специалистов», — отметил Кириенко.

Лауреаты получили гранты на обучение. Они продолжат развивать свои навыки в рамках образовательной программы Мастерской социальных архитекторов, а лучшие из них смогут пройти стажировку и поучаствовать в реализации значимых социальных проектов.