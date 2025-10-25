В драмтеатре Шадринска случился пожар

Пожар повредил реквизит театра в Шадринске, спектакли перенесли Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Шадринском драматическом театре произошел пожар. Из-за происшествия пришлось перенести спектакли во Дворец культуры ШААЗ. Об этом сообщается в соцсетях.

«Уважаемые зрители, по техническим причинам сказка „Аленький цветочек“ Балашовского драматического театра, объявленная на субботу, 25 октября, отменяется. Все средства, потраченные на билеты, будут оперативно возвращены. Показы спектаклей „Аленький цветочек“, „Карточный дом“ пройдут 26 октября на сцене Дворца культуры ШААЗ по улице Ленина, 95», — сообщается в группе «Шадринский Драматический Театр» в соцсети «ВКонтакте».

Поклонники уточнили, не связано ли это с пожаром, который произошел в театре. В комментариях представители театра подтвердили, что пожар, действительно, был. Огонь повредил реквизит. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратов. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

