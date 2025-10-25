После Нового года аренда коттеджей становится значительно дешевле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге к Новому году владельцы загородных объектов уже повысили цены на аренду, иногда стоимость превышает 80 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте «Авито».

Бронь домов с 31 декабря по 1 января может обойтись дороже в шесть раз, в отличие от отдыха в дни до праздников. Например, снять на новогоднюю ночь двухкомнатный дом с 30 по 31 декабря стоит 10500 рублей, но уже на следующий день цена вырастает до 80000 рублей. В эту сумму, однако, не входит баня и чан — они оплачиваются дополнительно.

В другом случае домик рядом с сосновым лесом в начале января 2026-го стоит 50000 рублей. А стоимость с 31 декабря по 1 составляет 70000 рублей, за отдельную плату предлагают попариться в бане и оплатить веники. Для тех, кто не располагает большим бюджетом, есть варианты экономнее, например, за 35000 или 22900 рублей.

