Общество

Свердловчан предупредили об опасном тумане

На трассах Свердловской области ожидаются туманы
25 октября 2025 в 18:37
Туман ожидается сразу на три дня

Фото: Илья Московец © URA.RU

На дорогах Свердловской области 26, 27 и 28 октября ожидаются сильные туманы. Всех водителей просят быть предельно бдительными. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. 26 — 28 октября на территории Свердловской области местами ночью и утром ожидается туман», — рассказали дорожники.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. При возникновении нештатной ситуации следует позвонить по телефону 8-800-200-63-06.

