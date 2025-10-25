Свердловчан предупредили об опасном тумане
Туман ожидается сразу на три дня
Фото: Илья Московец © URA.RU
На дорогах Свердловской области 26, 27 и 28 октября ожидаются сильные туманы. Всех водителей просят быть предельно бдительными. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. 26 — 28 октября на территории Свердловской области местами ночью и утром ожидается туман», — рассказали дорожники.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. При возникновении нештатной ситуации следует позвонить по телефону 8-800-200-63-06.
