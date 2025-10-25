Логотип РИА URA.RU
Сразу несколько самолетов задерживаются на вылет в Кольцово

25 октября 2025 в 20:09
Задержки самолетов составляют от одного до четырех часов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сразу пять рейсов не могут вовремя покинуть Средний Урал. Самолеты «Уральских авиалиний», Utair и Red wings вынуждены по несколько часов ждать отправки. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейсы «Уральских авиалиний» в Хабаровск и Владивосток задержаны на час. Еще два самолета Utiar в Уфу и Ханты-Мансийск отстают от расписания на один и четыре часа соответственно. Рейс Red wings в Уфу пришлось отложить на несколько часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиаперевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.

