Сразу несколько самолетов задерживаются на вылет в Кольцово

Задержки самолетов составляют от одного до четырех часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сразу пять рейсов не могут вовремя покинуть Средний Урал. Самолеты «Уральских авиалиний», Utair и Red wings вынуждены по несколько часов ждать отправки. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейсы «Уральских авиалиний» в Хабаровск и Владивосток задержаны на час. Еще два самолета Utiar в Уфу и Ханты-Мансийск отстают от расписания на один и четыре часа соответственно. Рейс Red wings в Уфу пришлось отложить на несколько часов.