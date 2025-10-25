Ветерану Великой Отечественной войны из Тобольска исполнилось 95 лет

Василий Прокопьевич родился в 1930 году в деревне Морозово Уватского района Фото: Илья Московец © URA.RU

Почетный житель Тобольска (Тюменская область) Василий Прокопьевич Боровинских отметил 95-летний юбилей. Ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны родился в 1930 году в деревне Морозово Уватского района, а с 1948 года проживает в Тобольске. Об этом сообщили в местной администрации.

«Сегодня, 25 октября, Василию Прокопьевичу Боровинских, ветерану Великой Отечественной войны (участнику трудового фронта), исполнилось 95 лет. От всей души поздравляем с юбилеем, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — пишут в telegram-канале мэрии Тобольска.

Трудовой путь Василия Прокопьевича начался в военные годы, когда он работал разнорабочим в колхозе «Лесохимик» деревни Якимовка. Позже он трудился дорожным рабочим в ДРСУ села Бизино и в республике Казахстан. Завершил трудовую деятельность в должности слесаря-оператора котельной ООО «Тобольский ССРЗ», где проработал до выхода на пенсию. Общий трудовой стаж ветерана составляет 43 года.

Продолжение после рекламы