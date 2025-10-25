Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Стало известно, когда в Тюмени состоится ледовое шоу Ильи Авербуха

Ледовое шоу команды Ильи Авербуха в Тюмени состоится 12 декабря 2025 года
25 октября 2025 в 20:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ледовое шоу Авербуха состоится 12 декабря в Тюмени

Ледовое шоу Авербуха состоится 12 декабря в Тюмени

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

12 декабря 2025 года в Тюмень приедет ледовое шоу Ильи Авербуха. Выступление его команды станет главным событием фестиваля активного зимнего отдыха Winter Fest, который пройдет в новом парке зимних развлечений в «Комарово Парке». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов во время субботника на катке «Сердце Тюмени».

«Сегодня мы собрались, чтобы подготовить территорию к зимнему сезону и представить наш новый проект с точными датами мероприятий. Помимо шоу Авербуха, жителей и гостей города ждет множество сюрпризов», — рассказал Андросов.

Участники субботника очистили территорию катка от мусора и подготовили площадку к приему посетителей. После уборки для волонтеров была проведена презентация нововведений этого сезона, включая открытие секции конькобежного спорта и проведение мастер-классов по фигурному катанию в будущем.

Продолжение после рекламы

Во время мероприятия презентовали проект парка зимних развлечений, который развернется в «Комарово Парке». Ранее уже сообщалось о планах по его созданию в Тюмени. Автор проекта поделился подробностями с корреспондентом URA.RU о местоположении и наполнении новой площадки для досуга.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал