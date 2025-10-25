Стало известно, когда в Тюмени состоится ледовое шоу Ильи Авербуха

Ледовое шоу Авербуха состоится 12 декабря в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

12 декабря 2025 года в Тюмень приедет ледовое шоу Ильи Авербуха. Выступление его команды станет главным событием фестиваля активного зимнего отдыха Winter Fest, который пройдет в новом парке зимних развлечений в «Комарово Парке». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов во время субботника на катке «Сердце Тюмени».

«Сегодня мы собрались, чтобы подготовить территорию к зимнему сезону и представить наш новый проект с точными датами мероприятий. Помимо шоу Авербуха, жителей и гостей города ждет множество сюрпризов», — рассказал Андросов.

Участники субботника очистили территорию катка от мусора и подготовили площадку к приему посетителей. После уборки для волонтеров была проведена презентация нововведений этого сезона, включая открытие секции конькобежного спорта и проведение мастер-классов по фигурному катанию в будущем.

