Стало известно, когда в Тюмени состоится ледовое шоу Ильи Авербуха
Ледовое шоу Авербуха состоится 12 декабря в Тюмени
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
12 декабря 2025 года в Тюмень приедет ледовое шоу Ильи Авербуха. Выступление его команды станет главным событием фестиваля активного зимнего отдыха Winter Fest, который пройдет в новом парке зимних развлечений в «Комарово Парке». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов во время субботника на катке «Сердце Тюмени».
«Сегодня мы собрались, чтобы подготовить территорию к зимнему сезону и представить наш новый проект с точными датами мероприятий. Помимо шоу Авербуха, жителей и гостей города ждет множество сюрпризов», — рассказал Андросов.
Участники субботника очистили территорию катка от мусора и подготовили площадку к приему посетителей. После уборки для волонтеров была проведена презентация нововведений этого сезона, включая открытие секции конькобежного спорта и проведение мастер-классов по фигурному катанию в будущем.
Во время мероприятия презентовали проект парка зимних развлечений, который развернется в «Комарово Парке». Ранее уже сообщалось о планах по его созданию в Тюмени. Автор проекта поделился подробностями с корреспондентом URA.RU о местоположении и наполнении новой площадки для досуга.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!