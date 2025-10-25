Почетный гражданин Тюмени Николай Бушин празднует 99-летие. Фото
Николай Бушин - это пример стойкости и преданности родному городу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Восточном административном округе Тюмени почетного гражданина города Николая Бушина поздравили с 99-летием. Поздравления и памятный подарок от мэра Максима Афанасьева ветерану труда передала исполняющая обязанности руководителя управы округа Наталья Гаджибутаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени в telegram-канале.
«Почетному гражданину города, выдающемуся человеку и ветерану труда Бушину Николаю Дмитриевичу исполнилось 99 лет. В ходе торжественного мероприятия ему был вручен памятный подарок и адрес от главы города Тюмени Максима Викторовича Афанасьева», — пишут в посте.
Николай Дмитриевич Бушин является примером стойкости и преданности родному городу, отметила Наталья Гаджибутаева. Имениннику преподнесли уютный плед в качестве подарка и зачитали поздравительный адрес от муниципальных властей.
Николай Дмитриевич принимает поздравления
Фото: telegram-канал администрации города Тюмень
В 1943 году, в 17 лет, Николай ушел на фронт из 10-го класса. Его определили в летчики, несмотря на отсутствие опыта. После войны Николай спас экипаж самолета, за что получил орден Красной Звезды.
Подвиг случился над Тихим океаном, когда американская подлодка нарушила отечественные воды. Им приказали связаться с ней, и когда подлодка не ушла, наши бойцы должны были ее потопить. Самолет начал падать, но Николай вывел его из опасной ситуации в 200 метрах от воды.
После войны он служил на Камчатке, в Сибири и Азербайджане, уволился в звании капитана в 1960 году. Работал в разных организациях, а с 1989 года активно занимался ветеранской работой. Также был награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги», а также юбилейными медалями.
Ранее URA.RU сообщало, что почетный житель Тобольска (Тюменская область) Василий Прокопьевич Боровинских отметил 95-летний юбилей. Ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны родился в 1930 году в деревне Морозово Уватского района, а с 1948 года проживает в Тобольске.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!