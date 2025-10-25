Науменко призвал жителей Кургана участвовать в субботниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Антон Науменко в выходной день наводил порядок в городском лесу. После субботника глава города отправился в традиционный объезд по местами, где идет благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Объезд начался с субботника, который прошел в городском лесу, рядом с тропой, ведущей на Теплый Стан. Участники объезда, в числе которых были заместители главы города, директора департаментов и руководители подведомственных учреждений, убрали мусор и собрали валежник, который вывезли в сотрудники „КурганЛес“, — сообщается на сайте мэрии.

Сам Науменко указал, что в лесу необходимо поддерживать порядок и чистоту и призвал присоединиться к субботникам всех жителей. Во время объезда Науменко проверил ход работ по благоустройству территории возле ЦПКиО, побывал на Первомайском проспекте, у лицея №12.

Науменко начал традиционный объезд с субботника в курганском лесу Фото: Пресс-служба администрации города Кургана



