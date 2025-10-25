Курганские спасатели потушили дом, из которого успели выбежать жильцы
Спасатели ликвидировали возгорание в доме в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Уксянском Далматовского округа (Курганская область) пожарные потушили возгорание в доме, откуда успели выбраться люди. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«В селе Уксянском полыхал двухквартирный дом. Огонь на 60 квадратах потушили шесть огнеборцев и три единицы техники. Три человека, в том числе ребенок эвакуировались до прибытия спасателей», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
Дом загорелся, по предварительным данным, из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет, отметили в МЧС.
Ранее спасатели потушили пожар в доме на улице Ленинградской в Кургане. Предварительная причина возгорания: аварийный режим работы электросети или электрооборудования, подчеркнули в МЧС.
- Евгений25 октября 2025 22:22Главное - все живы!