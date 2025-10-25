Курганские спасатели потушили дом, из которого успели выбежать жильцы

Спасатели ликвидировали возгорание в доме в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Уксянском Далматовского округа (Курганская область) пожарные потушили возгорание в доме, откуда успели выбраться люди. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В селе Уксянском полыхал двухквартирный дом. Огонь на 60 квадратах потушили шесть огнеборцев и три единицы техники. Три человека, в том числе ребенок эвакуировались до прибытия спасателей», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Дом загорелся, по предварительным данным, из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

