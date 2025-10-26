The Telegraph: в причастности к ограблению Лувра заподозрили охранника

Охранник Лувра мог передавать информацию грабителям Фото: Евгений Полойко/РИА Новости

Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог помочь грабителям, совершившим дерзкое ограбление музея в Париже. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Есть цифровые криминалистические доказательства, которые показывают, что имело место сотрудничество с одним из охранников музея и грабителями», — пишет The Telegraph. Проверка цепочки электронных сообщений позволила детективам установить факты передачи информации о системе охраны потенциальным участникам преступной группы.

В распоряжении следствия оказались переписка и записи телефонных звонков, фиксирующие обмен сообщениями между сотрудником Лувра и лицами, подозреваемыми в подготовке преступления. Данные, полученные в ходе изучения цифровых следов, свидетельствуют, что грабители получили подробную информацию о расположении камер, времени смен охраны и возможных уязвимостях системы сигнализации. По оценке компетентных органов, это позволило злоумышленникам организовать быстрый и малозаметный доступ к хранилищам, минуя несколько уровней безопасности и оставив полицию практически без улик на месте происшествия.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года — несколько преступников проникли в музей по пожарной лестнице со стороны набережной Сены. Ограбление заняло у них несколько минут.