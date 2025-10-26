The Telegraph: в причастности к ограблению Лувра заподозрили охранника
Охранник Лувра мог передавать информацию грабителям
Фото: Евгений Полойко/РИА Новости
Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог помочь грабителям, совершившим дерзкое ограбление музея в Париже. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
«Есть цифровые криминалистические доказательства, которые показывают, что имело место сотрудничество с одним из охранников музея и грабителями», — пишет The Telegraph. Проверка цепочки электронных сообщений позволила детективам установить факты передачи информации о системе охраны потенциальным участникам преступной группы.
В распоряжении следствия оказались переписка и записи телефонных звонков, фиксирующие обмен сообщениями между сотрудником Лувра и лицами, подозреваемыми в подготовке преступления. Данные, полученные в ходе изучения цифровых следов, свидетельствуют, что грабители получили подробную информацию о расположении камер, времени смен охраны и возможных уязвимостях системы сигнализации. По оценке компетентных органов, это позволило злоумышленникам организовать быстрый и малозаметный доступ к хранилищам, минуя несколько уровней безопасности и оставив полицию практически без улик на месте происшествия.
Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года — несколько преступников проникли в музей по пожарной лестнице со стороны набережной Сены. Ограбление заняло у них несколько минут.
Парижская прокуратура ранее сообщала, что во время ограбления были похищены ценные исторические артефакты: ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, три украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне. Также грабители забрали четыре ювелирных предмета, принадлежавших императрице Евгении: две броши, бант для лифа и тиару.
