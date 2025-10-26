Аэропорт Нового Уренгоя меняет расписание полетов

С 26 октября воздушная гавань Нового Уренгоя (ЯНАО) переходит на осенне-зимнее расписание полетов. Действовать оно будет до 28 марта 2026 года. Об этом в соцсети сообщил пресс-служба аэропорта газовой столицы.

В этот период запланированы рейсы по 22 направлениям. Обслуживать их будут девять авиакомпаний. Только в Москву еженедельно ожидается до 24 рейсов, а также до 17 — в Уфу и до 11 — в Екатеринбург. В расписании остаются рейсы в Саратов, Самару, Пермь, Красноярск, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Махачкалу, Казань, Нижнекамск, Салехард, Бугульму и Тобольск. Среди южных направлений — Сочи и Минеральные Воды.