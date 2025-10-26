Ямальский медиапроект выиграл 600 тысяч рублей на федеральной премии

«ЯМОЛОД» создает единую экосистему молодежных медиа ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодежный медиапроект «ЯМОЛОД» из ЯНАО занял первое место в номинации «Голос региона» на всероссийской премии «ШУМ». Церемония награждения победителей состоялась в Москве при участии первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Об этом сообщили на сайте «Россия — страна возможностей».

«Первое место в номинации „Голос региона“ заняла команда проекта „ЯМОЛОД“ из Ямало-Ненецкого автономного округа... Медиацентр объединяет восемь тематических сообществ во „ВКонтакте“ и Telegram, создавая единую экосистему молодежных медиа Ямала», — пишут на сайте. За призовое место команда получила 600 тысяч рублей на реализацию проекта.

Проект «ЯМОЛОД» объединяет восемь тематических сообществ во «ВКонтакте» и Telegram, создавая единую экосистему молодежных медиа Ямала. По словам организаторов, проект стал площадкой для творческого самовыражения и диалога с аудиторией, вдохновляя молодых авторов рассказывать о жизни родного региона.

