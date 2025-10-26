На Ямале закупили десятки новых автобусов и техники
Средний возраст пассажирских автобусов на Ямале не превышает четыре года
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЯНАО активно ведется обновление автопарка автобусов и техники. Так за семь лет в округе закуплено 430 единиц транспорта. Как сообщил глава округа Дмитрий Артюхов, около 75 новых машин поступят в регион до конца года.
«За последние семь лет закупили 430 единиц транспорта, порядка 75 из них поступят в регион до конца года. Практически полностью обновили пассажирский муниципальный транспорт», — поделился Артюхов. Сообщение опубликовано на сайте окружных властей.
Отмечается, что средний возраст автобусов в округе составляет четыре года. В округе организовано девять межмуниципальных и 92 муниципальных маршрута, на которых задействовано более 290 единиц пассажирского транспорта.
Глава региона также поздравил водителей с профессиональным праздником — Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. «Мы продолжаем работать над созданием для вас достойных условий труда: чтобы под колесами была надежная дорога, а в руках — техника, которая не подведет в самые сильные морозы», — подчеркнул Артюхов.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!