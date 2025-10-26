На Ямале закупили десятки новых автобусов и техники

Средний возраст пассажирских автобусов на Ямале не превышает четыре года Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО активно ведется обновление автопарка автобусов и техники. Так за семь лет в округе закуплено 430 единиц транспорта. Как сообщил глава округа Дмитрий Артюхов, около 75 новых машин поступят в регион до конца года.

«За последние семь лет закупили 430 единиц транспорта, порядка 75 из них поступят в регион до конца года. Практически полностью обновили пассажирский муниципальный транспорт», — поделился Артюхов. Сообщение опубликовано на сайте окружных властей.

Отмечается, что средний возраст автобусов в округе составляет четыре года. В округе организовано девять межмуниципальных и 92 муниципальных маршрута, на которых задействовано более 290 единиц пассажирского транспорта.

