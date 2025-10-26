Школьники ЯНАО собрали 245 тысяч рублей на ярмарке для участников СВО
На ярмарке работала валюта — «умняшки», за нее можно было купить все, что в продаже
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Салехарде (Ямал) ученики школы №3 провели благотворительную ярмарку и собрали 245 тысяч рублей для поддержки участников СВО. Об этом написали в telegram-канале администрации города.
«Собранные средства от ярмарки — 245 000, они будут направлены на покупку необходимого для наших солдат в зону специальной военной операции. Это не только прекрасная возможность поддержать наших защитников, но и проявить единство и заботу», — сообщает пресс-служба.
На мероприятии работала необычная валюта — «умняшки». Их можно было приобрести по курсу 50 рублей за штуку. За такую валюту можно было приобрести любые вкусности, представленные на прилавках.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники МЧС направили в зону специальной военной операции третью с начала года партию гуманитарной помощи. Партия была собрана совместно с органами власти, организациями и жителями округа.
