Школьники ЯНАО собрали 245 тысяч рублей на ярмарке для участников СВО

На ярмарке работала валюта — «умняшки», за нее можно было купить все, что в продаже

В Салехарде (Ямал) ученики школы №3 провели благотворительную ярмарку и собрали 245 тысяч рублей для поддержки участников СВО. Об этом написали в telegram-канале администрации города.

«Собранные средства от ярмарки — 245 000, они будут направлены на покупку необходимого для наших солдат в зону специальной военной операции. Это не только прекрасная возможность поддержать наших защитников, но и проявить единство и заботу», — сообщает пресс-служба.

На мероприятии работала необычная валюта — «умняшки». Их можно было приобрести по курсу 50 рублей за штуку. За такую валюту можно было приобрести любые вкусности, представленные на прилавках.

