Военный эксперт предположил дальнейшие шаги Трампа после слов Путина о «Буревестнике»

Трамп заявит о стремлении к переговорам после слов Путина о «Буревестнике» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Новая российская ракета «Буревестник» отрезвит президента США Дональда Трампа, и он вновь призовет главу РФ Владимира Путина к переговорам по Украине. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с URA.RU.

«Трамп вот скоро проснётся и разразится просто чередой твитов своих любимых <...> Он скажет о том, что это его очень взволновало, что это действительно очень серьёзный вызов со стороны России и, возможно, предложит в очередной раз, что называется, вернуться к каким-то новым механизмам, новым этапам мирных переговоров <...> Трампа это должно немножко отрезвить», — сказал Евгений Михайлов в разговоре с URA.RU.

Это новое оружие, которое готовит Россия, ставит весь западный мир перед очень серьезным вызовом, подчеркнул эксперт. И американская крылатая ракета «Томагавк», которую США могут разместить на Украине, ей совершенно не ровня. Это оружие Штаты разработали еще в XX веке, и оно не сможет тягаться с новейшим «Буревестником» с ядерной энергетической установкой, коих нет у Вашингтона.

«Буревестник» стал ответом российских военных конструкторов Штатам, которые привыкли к собственной абсолютной гегемонии в течение последних 30 лет, отметил Михайлов. Эта ракета — совершенно новый тип стратегических ядерных сил, которые обходят все имеющиеся возможности западной противоракетной обороны (ПРО), даже если та будет работать с орбиты Земли. Поэтому идти на открытый конфликт с Россией Западу бессмысленно, поскольку выиграть он не сможет, добавил Михайлов.

«Поэтому, что касается возможного конфликта с Россией, ребята, вы заведомо проиграете его. И Путин вот такой вот, как бы, месседж [послание] запускает туда, за Атлантику, за большую лужу», — заключил военный эксперт.