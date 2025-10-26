Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Абсолютное оружие России, способное поразить любую цель: что нужно знать о «Буревестнике» с ядерной установкой

Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник»
26 октября 2025 в 13:27
Испытания ракеты «Буревестник» завершены

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Ключевые испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой подошли к концу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления объединенной группировкой войск. По словам российского лидера, аналогов подобного оружия в мире не существует. Что нужно знать о мощнейшей ракете России и мира — в материале URA.RU.

Что такое «Буревестник»

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» (9М730) стала первым в мире вооружением этого класса, оснащенным ядерной энергетической установкой. Впервые это оружие было представлено Владимиром Путиным в 2018 году. Разработка «Буревестника», начавшаяся в начале 2000-х годов, стала реакцией на выход США из Договора по противоракетной обороне, а также на создание ими глобальной системы ПРО.

Функции и преимущества

Главная функция «Буревестника» — доставка ядерного боезаряда непосредственно к заранее определенной цели. В качестве таковых могут выступать стратегические объекты, а также промышленные центры противника, находящиеся как в черте крупных городов, так и за их пределами.

Ключевое преимущество ракеты — наличие уникального двигателя, который обеспечивает практически неограниченную дальность полета и позволяет оставаться вне зоны обнаружения вражескими радиолокационными средствами. «Буревестник» способен выполнять продолжительное патрулирование в заданном районе ожидания, преодолевая при этом тысячи километров. Продолжительность пребывания в зоне ожидания может составлять как несколько недель, так и месяцев: запуск по координатам осуществляется только в случае получения специального распоряжения, когда возникнет такая необходимость.

Характеристики ракеты

«Буревестник» — первая в мире крылатая ракета с ядерной энергоустановкой

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Основные параметры

  • Тип вооружения: крылатая ракета межконтинентальной дальности, оснащенная ядерной энергетической установкой.
  • Классификация ГРАУ: индекс 9М730.
  • Кодовое имя НАТО: SSC-X-9 "Skyfall".
  • Длина ракеты:
  1. примерно 12 метров на старте с использованием ускорителя,
  2. около девяти метров после отделения ускоряющего блока.
  • Корпус: форма эллипса с габаритами один на полтора метра.
  • Масса: значительно превышает массу Х-101, однако точные значения остаются засекреченными.

Характеристики «Буревестника»

Фото: инфографика URA.RU

Двигательная установка

  • Стартовый двигатель: твердотопливный ускоритель.
  • Маршевый двигатель: ядерный воздушно-реактивный двигатель открытого типа.
  • Тип реактора: Малогабаритный ядерный реактор с мощностью около 766 киловатт.
  • Принцип работы: воздух нагревается в реакторе до тысяч градусов, создавая тягу.
  • Скорость: дозвуковая (примерно 0,8–0,85 Маха или 990–1018 километров в час).

Дальность и траектория

  • Дальность: практически неограниченная (до 20 тысяч километров и более) благодаря ядерной установке.
  • Траектория: низковысотный полет (10–50 метров над поверхностью), непредсказуемая траектория для обхода ПВО/ПРО.
  • Автономность: способна неделями или месяцами находиться в зоне ожидания.

Боевая часть и применение

  • Боеголовка: ядерная.
  • Запуск: с наземной пусковой установки.
  • Цели: стратегические объекты, промышленные центры.

Особенности

  • Неуязвимость: малозаметность, способность обходить любые существующие системы ПВО/ПРО.
  • Уникальность: единственная в мире ракета с ядерной энергоустановкой, не имеющая аналогов.

Устройство «Буревестника»

Фото: инфографика URA.RU

