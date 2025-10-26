Абсолютное оружие России, способное поразить любую цель: что нужно знать о «Буревестнике» с ядерной установкой
Испытания ракеты «Буревестник» завершены
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Ключевые испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой подошли к концу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления объединенной группировкой войск. По словам российского лидера, аналогов подобного оружия в мире не существует. Что нужно знать о мощнейшей ракете России и мира — в материале URA.RU.
Что такое «Буревестник»
Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» (9М730) стала первым в мире вооружением этого класса, оснащенным ядерной энергетической установкой. Впервые это оружие было представлено Владимиром Путиным в 2018 году. Разработка «Буревестника», начавшаяся в начале 2000-х годов, стала реакцией на выход США из Договора по противоракетной обороне, а также на создание ими глобальной системы ПРО.
Функции и преимущества
Главная функция «Буревестника» — доставка ядерного боезаряда непосредственно к заранее определенной цели. В качестве таковых могут выступать стратегические объекты, а также промышленные центры противника, находящиеся как в черте крупных городов, так и за их пределами.
Ключевое преимущество ракеты — наличие уникального двигателя, который обеспечивает практически неограниченную дальность полета и позволяет оставаться вне зоны обнаружения вражескими радиолокационными средствами. «Буревестник» способен выполнять продолжительное патрулирование в заданном районе ожидания, преодолевая при этом тысячи километров. Продолжительность пребывания в зоне ожидания может составлять как несколько недель, так и месяцев: запуск по координатам осуществляется только в случае получения специального распоряжения, когда возникнет такая необходимость.
Характеристики ракеты
«Буревестник» — первая в мире крылатая ракета с ядерной энергоустановкой
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Основные параметры
- Тип вооружения: крылатая ракета межконтинентальной дальности, оснащенная ядерной энергетической установкой.
- Классификация ГРАУ: индекс 9М730.
- Кодовое имя НАТО: SSC-X-9 "Skyfall".
- Длина ракеты:
- примерно 12 метров на старте с использованием ускорителя,
- около девяти метров после отделения ускоряющего блока.
- Корпус: форма эллипса с габаритами один на полтора метра.
- Масса: значительно превышает массу Х-101, однако точные значения остаются засекреченными.
Характеристики «Буревестника»
Фото: инфографика URA.RU
Двигательная установка
- Стартовый двигатель: твердотопливный ускоритель.
- Маршевый двигатель: ядерный воздушно-реактивный двигатель открытого типа.
- Тип реактора: Малогабаритный ядерный реактор с мощностью около 766 киловатт.
- Принцип работы: воздух нагревается в реакторе до тысяч градусов, создавая тягу.
- Скорость: дозвуковая (примерно 0,8–0,85 Маха или 990–1018 километров в час).
Дальность и траектория
- Дальность: практически неограниченная (до 20 тысяч километров и более) благодаря ядерной установке.
- Траектория: низковысотный полет (10–50 метров над поверхностью), непредсказуемая траектория для обхода ПВО/ПРО.
- Автономность: способна неделями или месяцами находиться в зоне ожидания.
Боевая часть и применение
- Боеголовка: ядерная.
- Запуск: с наземной пусковой установки.
- Цели: стратегические объекты, промышленные центры.
Особенности
- Неуязвимость: малозаметность, способность обходить любые существующие системы ПВО/ПРО.
- Уникальность: единственная в мире ракета с ядерной энергоустановкой, не имеющая аналогов.
Устройство «Буревестника»
Фото: инфографика URA.RU
