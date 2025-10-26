Express: в Британии увидели угрозу «Буревестника»

Президент РФ Владимир Путин вызвал тревогу в Великобритании после заявления о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Об этом пишут местные СМИ.

«Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью», — указано в материале издания Express . Помимо этого подчеркивается, что траекторию полета ракеты невозможно отследить.

26 октября были завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». В ходе их проведения ракета находилась 15 часов в воздухе и преодолела расстояние в 14 тысяч километров. Уникальной особенностью ракеты является ядерная энергетическая установка, которая не имеет аналогов в мире. Ракета способна опускаться на высоту 10-50 метров, что позволяет ей быть неуловимой ПВО и ПРО.