Туск встревожился из-за желания европейских политиков наладить экономические связи с Россией

Попытка наладить выгодный бизнес Европы с Россией - «тревожный звонок», заявил Туск Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Попытки Европы наладить отношения с Россией и восстановление газопровода «Северный поток — 2» вызывают тревогу у премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом он заявил в интервью.

«[Я знаю], что это означает, что кто-то в Европе хочет восстановить „Северный поток — 2“ , вести выгодный бизнес с нефтью и газом из России и так далее <...> Для меня это всегда как тревожный звонок», — заявил Туск в интервью Sunday Times.