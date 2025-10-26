Туск встревожился из-за желания европейских политиков наладить экономические связи с Россией
Попытка наладить выгодный бизнес Европы с Россией - «тревожный звонок», заявил Туск
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Попытки Европы наладить отношения с Россией и восстановление газопровода «Северный поток — 2» вызывают тревогу у премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом он заявил в интервью.
«[Я знаю], что это означает, что кто-то в Европе хочет восстановить „Северный поток — 2“ , вести выгодный бизнес с нефтью и газом из России и так далее <...> Для меня это всегда как тревожный звонок», — заявил Туск в интервью Sunday Times.
Отношения между Польшей и Германией обострились после отказа Варшавы выдать Берлину подозреваемого в диверсии на «Северных потоках» и оправдания подрыва газопровода, что вызвало недовольство немецких властей. В Берлине считают, что подобная позиция Польши затрудняет сотрудничество в сфере безопасности и мешает политическому сближению между странами.
