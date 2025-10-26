В США из-за шатдауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на еду
В США не могут прекратить шатдаун
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Выдача продовольственных талонов в США по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) прекратится с 1 ноября 2025 года из-за продолжающегося шатдауна правительства. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства США на своем официальном сайте. По информации ведомства, решение принято после того, как сенат 12 раз отклонил инициативу о финансировании данной программы.
«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября», — говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США.
Ранее телеканал CNN отмечал, что из-за прекращения финансирования около 42 миллионов американцев, получающих помощь через SNAP, останутся без продовольственных талонов уже в ноябре. По данным телеканала, каждый восьмой житель страны участвует в данной социальной программе.
Шатдаун правительства в США начался 1 октября — в связи с тем, что конгресс не утвердил бюджет на новый финансовый год. Частичное прекращение работы госучреждений в подобных случаях — распространенная практика в американской политике. Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил о возможных массовых сокращениях специалистов и выплат в период вынужденного простоя. По его мнению, блокировка бюджета стала следствием позиции представителей Демократической партии сената, а возникший кризис администрация Белого дома планирует использовать для оптимизации расходов и ликвидации социально ориентированных программ, не поддерживаемых республиканцами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.