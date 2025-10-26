В США из-за шатдауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на еду

В США не могут прекратить шатдаун Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выдача продовольственных талонов в США по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) прекратится с 1 ноября 2025 года из-за продолжающегося шатдауна правительства. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства США на своем официальном сайте. По информации ведомства, решение принято после того, как сенат 12 раз отклонил инициативу о финансировании данной программы.

«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября», — говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США.

Ранее телеканал CNN отмечал, что из-за прекращения финансирования около 42 миллионов американцев, получающих помощь через SNAP, останутся без продовольственных талонов уже в ноябре. По данным телеканала, каждый восьмой житель страны участвует в данной социальной программе.

