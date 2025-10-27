Российский самолет прибыл в Венесуэлу с неизвестным грузом

Российский Ил-76 с неизвестным грузом прибыл в Венесуэлу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс», внесенной в санкционный список США, прибыл в Венесуэлу с неизвестным грузом. Борт совершил многочисленные остановки по пути из России.

«Борт вылетел из России 22 октября, последовав маршрутом через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию, откуда уже в Венесуэлу», — , сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сервис FlightRadar24 подтвердил появление транспортного самолета в латиноамериканской республике. Согласно данным портала, борт вылетел из России 22 октября с остановками в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.

В январе 2023 года «Авиакон Цитотранс» была внесена в санкционный список США за перевозки военного оборудования. Прибытие самолета происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности США проводить «наземные операции» в Венесуэле и санкционирования ЦРУ тайных операций против президента Николаса Мадуро.