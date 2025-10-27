В Челябинске с 1 декабря вырастет квартплата
Квартплата увелчится примерно на 10 процентов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинске с 1 декабря увеличится плата за содержание жилого фонда. Как следует из проекта решения городской думы, сумма за содержание жилья вырастет примерно на 10 процентов.
«Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом: с газовым оборудованием — 33,12 с квадратного метра, без газового оборудования 32,08 рубля. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, без мусоропровода, с газовым оборудованием — 25,70, без газового оборудования — 24,66 рубля», — говорится в проекте документа.
По действующим с 1 июля 2024 года расценкам стоимость обслуживания в многоквартирных домах с мусоропроводом с газовым оборудованием составляет 29,85 рубля с квадратного метра, без газового оборудования 28,91 рубля. В домах, не оборудованных лифтом без мусоропровода с газовым оборудованием 23,16 рубля, без газового оборудования — 22,33 рубля. Новые расценки на обслуживание жилого фонда депутаты городской думы Челябинска примут 28 октября.
- Николай27 октября 2025 12:18Что вообще входит в это Содержание жилья? Домофон даже оплачиваем отдельно. Подъезд подмести раз в неделю и все.