В Челябинске с 1 декабря вырастет квартплата

Квартплата увелчится примерно на 10 процентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с 1 декабря увеличится плата за содержание жилого фонда. Как следует из проекта решения городской думы, сумма за содержание жилья вырастет примерно на 10 процентов.

«Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом: с газовым оборудованием — 33,12 с квадратного метра, без газового оборудования 32,08 рубля. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, без мусоропровода, с газовым оборудованием — 25,70, без газового оборудования — 24,66 рубля», — говорится в проекте документа.