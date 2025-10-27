Путин послал сигнал Западу
Путин заявил об успешном испытании ракеты «Буревестник»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом пишет газета New York Times (NYT).
«Россия успешно испытала свою ядерную ракету „Буревестник“, способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу…», — сказано в сообщении NYT. В статье подчеркивается, что подобные сообщения властей России оказывают влияние на стратегический баланс и вызывают обеспокоенность среди западных стран.
Впервые о ракете «Буревестник» с ядерной энергетической установкой президент Путин упоминал еще в предыдущих заявлениях, отмечая ее неограниченную дальность и способность обходить системы ПВО. Эксперты называют ракету оружием «Судного дня» из-за возможности применения в случае глобального ядерного конфликта и предупреждают о рисках радиоактивного заражения при авариях. Демонстрация таких технологий связывается с усилением давления со стороны НАТО и непредсказуемыми действиями США.
