Из России во Вьетнам можно будет отправиться на поезде
Россия и Вьетнам работают над запуском прямого железнодорожного пути
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Россия и Вьетнам работают над запуском прямого железнодорожного сообщения через Китай и Монголию для повышения транспортной связанности стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и через Монголию», — приводит слова Оверчука ТАСС. Он отметил, что запуск работает на улучшение связанностей двух стран.
В сообщении также говорится о проработке комплекса мер по развитию морских маршрутов. Речь идет о совершенствовании взаимодействия между портами российского Дальнего Востока и вьетнамскими гаванями. Это позволит увеличить грузооборот, ускорить поставки продукции и расширить товарный ассортимент во внешнеторговых связях. Отдельное место в повестке заняло энергетическое сотрудничество — Москва и Ханой намерены развивать проекты в области ядерной и традиционной энергетики, что сохраняет высокий уровень партнерства в стратегически значимых секторах.
Работа над запуском железнодорожного сообщения и развитием морских маршрутов с Вьетнамом ведется на фоне активизации транспортно-логистического сотрудничества России с Китаем. Ранее страны согласовали дорожную карту по развитию перевозок по Северному морскому пути и обсудили расширение инфраструктуры и грузопотоков. Эти усилия направлены на увеличение объемов внешней торговли и укрепление связей России со странами Азии.
