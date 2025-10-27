В ЯНАО инспекторы ГИБДД поймали подростка за рулем его собственного автомобиля

В Салехарде инспекторы ГИБДД выявили подростка, управлявшего автомобилем без прав. Как оказалось, машина марки «ВАЗ» находится в собственности задержанного, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Днем 24 октября в Салехарде сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования остановили автомобиль марки „ВАЗ“. За рулем находился водитель 2007 года рождения, не имеющий водительского удостоверения. Установлено, что транспортное средство является собственностью несовершеннолетнего», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекции. Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних.