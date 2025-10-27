Мэрии ЯНАО получат поощрение от губернатора в 20 миллионов рублей
Поощрение будет разделено поровну между четырьмя муниципалитетами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Четыре муниципалитета ЯНАО разделят между собой поощрение в 20 миллионов рублей от губернатора региона Дмитрия Артюхова. Оно предусмотрено за хорошие показатели 2024 года.
«Постановление... Департаменту экономики ЯНАО предоставить в 2025 году бюджетам муниципальных образований в ЯНАО гранты в форме иных дотаций в сумме 20 миллионов рублей в целях с одействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в ЯНАО по итогам 2024 года», — написано в документе.
Вся сумма будет разделена поровну между мэриями Ноябрьска, Губкинского, а также Ямальского и Шурышкарского районов. Все они получат по пять миллионов рублей.
