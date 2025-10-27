Мэрии ЯНАО получат поощрение от губернатора в 20 миллионов рублей

Поощрение будет разделено поровну между четырьмя муниципалитетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четыре муниципалитета ЯНАО разделят между собой поощрение в 20 миллионов рублей от губернатора региона Дмитрия Артюхова. Оно предусмотрено за хорошие показатели 2024 года.

«Постановление... Департаменту экономики ЯНАО предоставить в 2025 году бюджетам муниципальных образований в ЯНАО гранты в форме иных дотаций в сумме 20 миллионов рублей в целях с одействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в ЯНАО по итогам 2024 года», — написано в документе.